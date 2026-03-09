Pd Tolfa: "Centro storico interdetto da mercoledì: i cittadini dovranno imparare a volare!" • Terzo Binario News

Critiche all’amministrazione per i lavori in corso a piazza Matteotti, ritenuti non una priorità ma causa di disagi per i residenti

Ecco l’intervento di Sharon Carminelli, consigliera comunale del Pd a Tolfa.

“Come comunicato dall’amministrazione, da mercoledì gran parte del paese non potrà più raggiungere Piazza Giacomo Matteotti ( piazza vecchia) se non facendo circumnavigando il centro storico. Un capolavoro di organizzazione.

Peccato che i cittadini di Tolfa e soprattutto i commercianti di Piazza Vecchia questi disagi li stiano vivendo da mesi, con accessi chiusi, lavori interminabili e attività penalizzate ogni giorno.

E diciamolo chiaramente: questa pavimentazione non sembra essere una priorità per il paese.

Non risolve problemi, non migliora servizi, non aiuta le attività. È forse semplicemente un vezzo della sindaca per poter dire di aver lasciato la sua impronta dopo anni di amministrazione.

Nel frattempo si posano lastre sottilissime di marmo che, con pioggia e umidità, rischiano di diventare scivolose e pericolose per pedoni e automobili. Un progetto discutibile nella sostanza e nelle scelte.

Quindi sì, forse questo intervento verrà ricordato. Ma non per la “riqualificazione”.

Verrà ricordato per i mesi di disagi inflitti a cittadini e commercianti, per un progetto inutile, costoso e senza visione.

Nel frattempo, per muovervi, organizzatevi con le ali. Pare sia l’unico mezzo rimasto”.