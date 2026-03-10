Elezioni Santa Marinella, Mariarosaria Rossi corre per Noi Moderati • Terzo Binario News

Il partito Noi Moderati ufficializza la candidatura di Mariarosaria Rossi a sindaco di Santa Marinella e di Santa Severa.

L’annuncio arriva dai massimi vertici nazionali e territoriali del movimento ed è sottoscritto dall’On. Maurizio Lupi, leader nazionale, insieme ai referenti regionale e provinciale Marco Di Stefano e Paolo Toppi.

Con questa scelta emerge con chiarezza la volontà di costruire una proposta politica solida e credibile per la città, capace di interpretare le aspettative dei cittadini e di offrire una guida autorevole dopo la conclusione anticipata dell’esperienza amministrativa del centrosinistra guidato da Pietro Tidei.

La candidatura di Mariarosaria Rossi rappresenta la sintesi tra esperienza politica, capacità amministrativa e profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali: qualità ritenute fondamentali per affrontare le sfide che attendono Santa Marinella e Santa Severa nei prossimi anni.

“Santa Marinella è una città dalle grandi potenzialità – spiegano i vertici di Noi Moderati – e merita una guida di alto profilo. Siamo convinti che Mariarosaria Rossi possa rappresentare il punto di riferimento per riportare una guida di centrodestra alla città, restituendo stabilità, visione e concretezza all’azione amministrativa.”

Noi Moderati Santa Marinella