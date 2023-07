Statua in marmo a Ladispoli per Angelo Vassallo, il sindaco pescatore • Terzo Binario News

“In questo Paese c’è chi non si è mai arreso, non dipende dall’età, non dipende dalla classe sociale, dipende solo dalla propria sensibilità e cultura che ti porta a lavorare per anni, in silenzio, solo per raggiungere l’obiettivo”.

Queste parole di Dario Vassallo, fratello di Angelo, racchiudono perfettamente lo spirito di quello che si è realizzato a Ladispoli.

Tutto è iniziato per volontà dello scultore Napoleon Albero Romualdo e di Rosario Sasso cittadino-volontario attivo nel territorio di Ladispoli, cittadina sul litorale a nord di Roma.

In precedenza i cittadini e le associazioni locali si erano mobilitati per ottenere, riuscendovi, l’intitolazione ad Angelo Vassallo del giardino pubblico sito in viale Mediterraneo, un modo per rendere onore alla figura del Sindaco di Pollica (SA), difensore dell’ambiente e della legalità, ucciso dalla criminalità organizzata il 5 settembre 2010 ad Acciaroli.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ladispoli e dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, è stata supportata da alcuni realtà locali: “Mignanti Marmi”, Fausto della “CI.SI.”, “Edilizia Conte” ed ha visto la partecipazione di cittadini ed associazioni della “Marcia degli Alberi”, che hanno contribuito alla copertura delle spese.

La statua raffigura Angelo Vassallo seduto, che tiene il timone con una mano ed il capo girato da un lato, ed ha richiesto molto tempo di lavoro dello scultore Napoleon.

Sarà posizionata nel giardino di Viale Mediterraneo intitolato allo stesso Sindaco pescatore, circondata da piante e da alberi: un angolo di verde dove trovare quiete e meditare sull’importanza e sulla bellezza della natura.

L’inaugurazione è prevista nel mese di settembre p.v. alla presenza di Dario Vassallo, delle Autorità Comunali e di tutta la cittadinanza.