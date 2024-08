Stasera il Cerveteri ospita la Vis Aurelia: duro lavoro di Mister Gabrielli e squadra in vista del Campionato • Terzo Binario News

Appuntamento alle ore 20:00 al Campo Enrico Galli

Secondo test amichevole per il Cerveteri di Andrea Gabrielli.

Dopo la sgambata interna di sabato scorso contro la Juniores Under 19 guidata da Simone Sale, questa sera alle ore 20:00 a far visita ai verdazzurri al Campo Enrico Galli sarà la Vis Aurelia.

Un test importante per gli etruschi, che stanno preparando e proseguendo a grandi falcate la preparazione che li condurrà al primo incontro ufficiale di domenica 1° settembre in Coppa Italia e per il quale ancora non è stata sorteggiata la sfidante.

Il Cerveteri viaggerà infatti ad una media di una gara ogni tre giorni: dopo la Vis Aurelia, sempre al Galli domenica 25 agosto alle ore 11:00 arriverà il Fiumicino, che lo scorso anno ha stravinto il Girone C di Promozione guadagnandosi il passaggio in Eccellenza. Ultimo test amichevole, mercoledì prossimo a Latina.

Nonostante il ritardo (stratosferico, ndr) della Federazione nell’annunciare l’esito dei ripescaggi, in casa Cerveteri c’era sempre stato ampio ottimismo sulla possibilità di giocare nuovamente in Promozione. Lo dimostrano i forti carichi di allenamento pianificati dallo Staff di Gabrielli, che anche durante la settimana di Ferragosto non ha fatto “rifiatare” i ragazzi. Come si è potuto vedere in occasione del test di sabato scorso, il Cerveteri sta già assimilando la grinta, il carattere e il temperamento forte di Gabrielli, uomo di campo vero, che non predica solamente bene ma “razzola” altrettanto.

Infatti è subito balzato agli occhi un piglio diverso da parte della squadra, un gruppo giovane, profondamente rinnovato ma che Gabrielli conosce già bene (alcuni elementi cardine dello scorso anno al Nuovo Borgo San Martino hanno seguito il Mister) e sul quale già ha saputo infondere la propria mentalità e visione del calcio.

Sicuramente è ancora presto per dare un pieno giudizio sul lavoro del Mister Gabrielli, del vice Ciarlo e del suo staff, ma il gruppo si sta ben amalgamando e l’entusiasmo in casa Cerveteri è alto: basti pensare che tanti dei ragazzi presenti in rosa, avevano già firmato ufficialmente prima ancora che venisse certificato il ripescaggio in Promozione. Insomma, ci sarebbero stati anche se la squadra avesse militato in Prima Categoria.

Il lavoro di Andrea Gabrielli pian piano porterà i suoi frutti: più volte negli ultimi anni ha dimostrato di saper modellare delle squadre che con il passare del tempo si trasformano in delle vere e proprie “macchine da guerra” e da gol. Il gioco offensivo, basato sulla corsa e sulla “normalità” (una giusta e corretta normalità), sono il suo marchio di fabbrica. Sicuramente, i tifosi avranno da che divertirsi nel prossimo Campionato. Un campionato certamente ostico ma che la squadra ha tutte le qualità per poterlo affrontare nel migliore dei modi.

Nei prossimi giorni intanto, la squadra sarà presentata sul palco della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti e contestualmente, sarà avviata la campagna abbonamenti per la quale, sarà importante uno sforzo collettivo da parte di tutta la tifoseria.