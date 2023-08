Stasera a Cerveteri c’è “Caravaggio”, il teatro occasione per ribadire nuove prospettive • Terzo Binario News

L’associazione l’Ultimo Approdo di Caravaggio, sostiene a gran voce che la morte del pittore sarebbe avvenuta a Ladispoli

Andrà in scena questa sera, giovedì 10 agosto, a Cerveteri, lo spettacolo teatrale Caravaggio il maledetto, che racconterà degli ultimi giorni di vita dell’artista dove, la sceneggiatura, racconta della sua morte avvenuta a Porto Ercole.

Un’occasione che riporta sul campo l’annosa questione, largamente dibattuta, di dove sia veramente deceduto il pittore. A tal proposito Luigi Mataloni, presidente dell’associazione l’Ultimo Approdo di Caravaggio afferma “Innanzitutto sarò presente allo spettacolo, perché ritengo che l’arte sia uno straordinario mezzo e che abbia non solo spessore ma anche una grande forza nella comunicazione.

Poi, considero davvero importante il fatto che il nome del Caravaggio riecheggi nel nostro territorio, dove il nome di Ladispoli sta diventando sempre più presente nei discorsi dei critici d’arte e tra gli esperti del settore, tanto da cominciare a valutare, sulla base dei documenti storici esaminati, che la morte del Caravaggio sia avvenuta proprio qui, a Palo Laziale, nell’odierna città di Ladispoli e non a Porto Ercole come supposto finora.

Lo spettacolo” continua il presidente Mataloni “un domani potrebbe rivisitare la sua sceneggiatura e inserire il nome di Ladispoli come ultimo approdo del Caravaggio e luogo della sua morte! Si tratta di riscrivere la storia alla luce della verità che sta emergendo a fatica ma che sta raccogliendo, sempre di più, consensi.

Ed è proprio l’arte, in questo caso uno spettacolo teatrale di caratura che potrebbe veicolare il nome della nostra città dandogli uno spazio importante. La nostra associazione” conclude Luigi Mataloni “è nata con l’intendo di dare spazio all’arte e alla cultura, mettendo sempre in primo piano quell’aspetto artistico che lega fortemente la città di Ladispoli ad un importante e straordinario pittore come Caravaggio, uomo sì controverso ma che ci ha lasciato capolavori di indiscutibile fascino.

L’associazione l’Ultimo Approdo di Caravaggio si sta fortemente impegnando nel far chiarezza sugli ultimi giorni di vita dell’artista e gli studi attuali, intrapresi dagli esperti del settore, aprono nuovi scenari sostenendo che la morte di Michelangelo Merisi sarebbe avvenuta a Palo Laziale, in forte contrasto con quanto affermato finora!”

La storia ci insegna che l’approfondimento dei documenti storici e l’ulteriore conoscenza dei fatti, spesso, ribalta quanto viene sostenuto da anni.