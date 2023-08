Incendio alla Fattoria Salvucci di Fiumicino, scatta la solidarietà online per la ricostruzione • Terzo Binario News

“Per la seconda volta questo posto, a volte magico, ha subito un danno enorme a causa di un incendio nel fienile. Grazie a Dio, grandi e piccoli e animali stanno tutti bene. È difficile quantificare la paura, la perdita finanziaria, i danni”. È l’appello con cui Giuseppe Miccoli ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe a favore della Fattoria Salvucci in via di Prato Antico a Fiumicino (Rm).



“Sono un amico di famiglia e conosco Natalina e famiglia da tanto tempo – spiega Giuseppe – Le donazioni raccolte saranno interamente per l’Azienda Agricola Salvucci e i fondi saranno spesi per tutte le spese di ricostruzione, per ricomprare il mangime degli animali e tutto ciò dovrà essere riparato”.



“Tutti conoscono la Fattoria Salvucci – conclude Miccoli – Chi ha passato la sua infanzia qui, chi ha festeggiato il suo compleanno impastando dolci o pizza, chi ha assaggiato il formaggio o ha fatto la fila il mercoledì per la mozzarella fresca. O chi semplicemente viene a passeggiare al fresco dei gelsi o a farsi due chiacchiere con Nonna Flora, la nonna della fattoria. Ogni piccolo aiuto sarà un piccolo passo verso la ricostruzione della fattoria”. Al momento sono stati raccolti oltre 2.300 euro grazie a 73 donazioni.

La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/incendio-alla-fattoria-salvucci