Stangata sul b&b abusivo di Civitavecchia: sigilli e 10mila euro di multa • Terzo Binario News

Sanzione anche per un’altra attività del comune portuale e una Santa Marinella, oltre a Bracciano e Passoscuro

Ferragosto pessimo per alcuni bed & breakfast del Litorale perché i Carabinieri hanno scoperto delle irregolarità costate chiusura o multe salatissime. I controlli si sono sviluppati da Passoscuro alla città portuale, area di competenza della Compagnia di Civitavecchia dell’Arma.

In tutto, sono state controllate una sessantina di attività e fra queste sono emerse cinque irregolarità. La più grave, in una struttura ricettiva di Civitavecchia. Qui, gli uomini dell’Arma hanno riscontrato che la Segnalazione certificata di inizio attività era stata su richiesta in via provvisoria ma mai tramutata in definitiva, tanto che la stessa Scia era scaduta da tempo immemore. Non solo sono scattati i sigilli ma c’è stato anche da gestire gli ospiti presenti, del tutto ignari di quanto stesse accadendo. Per il b&b del centro di Civitavecchia è arrivata anche una sanzione di 10mila euro.

Sul territorio legato al comune portuale ci sono stati altri due interventi sanzionatori, un altro sempre a Civitavecchia e uno a a Santa Marinella. Infine due segnalazioni per due attività, una a Passoscuro e una a Torre in Pietra ma tutte e quattro con inadempienze meno gravi rispetto alla prima. Per fare due esempi, sono state evidenziate dai Carabinieri difformità nella Scia rispetto all’attività effettivamente svolta o la mancata esposizione del cartellino dei prezzi massimi. Sebbene in alcuni casi come quello di Civitavecchia ci fosse piena contezza della illegalità dell’esercizio, i b&b controllati venivano pubblicizzati anche tramite i portali web di prenotazione più importanti.