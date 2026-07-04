Porto crocieristico, Fiumicino Waterfront annuncia il ricorso in appello • Terzo Binario News

La Fiumicino Waterfront procederà in appello dopo la decisione del Tar del Lazio di annullare il decreto per la Valutazione d’Impatto Ambientale legata al progetto per la realizzazione del Porto crocieristico ad Isola Sacra, al vecchio Faro, presentato dalla stessa Società concessionaria.

“Questa mattina la società ha appreso la decisione del Tar del Lazio in merito al ricorso relativo al progetto del Porto Crocieristico di Isola Sacra, presentato da alcuni cittadini e associazioni. Rispettiamo quanto stabilito senza commentare la decisione; procederemo in Appello nei tempi e modi previsti dalla legge” , dichiara Galliano Di Marco, Amministratore Delegato di Fiumicino Waterfront.