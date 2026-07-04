L’Alta moda illumina Bagheria: trionfo per lo stilista Franco Ciambella alla "International Fashion Week" • Terzo Binario News

La splendida cornice di Palazzo Villarosa a Bagheria si è trasformata, sabato scorso, 29 giugno,

nel cuore pulsante dell’Alta Moda Mediterranea in occasione dell’International Fashion Week.

L’evento, promosso dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (associazione di settore

moda dell’UNSIC) e presentato ufficialmente nella prestigiosa Sala Piersanti Mattarella del palazzo

dei Normanni di Palermo, ha saputo fondere magistralmente cultura, design e valorizzazione del

territorio.

Tra i momenti più emozionanti e attesi della manifestazione spicca il suggestivo défilé che ha visto

come protagonista il celebre stilista Franco Ciambella. Con le sue creazioni eteree, il Maestro ha

incantato il pubblico, ricevendo il prestigioso “Golden Muse Award 2026”, riconoscimento tributato

alle eccellenze internazionali della moda.



L’evento di Bagheria non è stato solo una celebrazione del glamour, ma ha lanciato un messaggio

profondo, legato ai valori più autentici del Made in Italy: la centralità dell’artigianalità e la necessità

di tramandare la storia e lo stile della nostra tradizione alle generazioni di domani. Formare le

“nuove mani” del futuro della moda resta la sfida più nobile per preservare un patrimonio culturale

unico.

Per il Maestro Ciambella l’estate prosegue all’insegna di importanti appuntamenti: l’11 luglio sarà

infatti protagonista a Roma prima dell’attesissimo ritorno nella “sua” Civitavecchia, in programma

per il prossimo 12 settembre, dove la città è già pronta a riabbracciare il talento e l’eleganza del

suo illustre cittadino.