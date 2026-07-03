Pubblicate le graduatorie degli idonei dei Concorsi pubblici indetti dal Comune di Cerveteri: la prossima settimana le prove per gli Istruttori Tecnici • Terzo Binario News

Soddisfatto l’Assessore al Personale Alessandro Gazzella: “Cerveteri torna a dotarsi di graduatorie proprie, bando di concorso un impegno che avevamo preso con il personale e con la città”

Si sono concluse le procedure concorsuali indette dal Comune di Cerveteri per l’assunzione di nuovo personale e la formazione di graduatorie proprie di figure idonee all’accesso al pubblico impiego. Su Amministrazione Trasparente, è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso per Istruttore Amministrativo ex Categoria C e nelle prossime ore saranno rese disponibili quelle relativi il Concorso per Agenti della Polizia Locale e Istruttore Contabile. Fissate invece per i giorni martedì 7 e martedì 21 luglio le prove scritte e orali per l’assunzione di due istruttori tecnici, sempre ex Categoria C.

“Bandire concorsi pubblici era un impegno ben preciso che avevo preso con gli uffici e con la cittadinanza tutta – ha dichiarato Alessandro Gazzella, Assessore al Personale del Comune di Cerveteri – dopo tanti anni, la nostra città torna ad avere graduatorie proprie dove poter attingere nuove unità di personale sia per sostituire chi raggiunge la meritata pensione o lascia il nostro Ente per mobilità, ma anche per poter rinforzare quegli uffici dove per garantire un servizio migliore è necessario implementare la disponibilità in organico”.

“Le procedure concorsuali si sono svolte in maniera estremamente fluida – aggiunge l’Assessore Gazzella – per questo, ci tengo a ringraziare il Dirigente il Dottor Emiliano Magnosi, che ha svolto anche il ruolo di Presidente di Commissione di due dei tre concorsi, la Responsabile del Servizio Risorse Umane Dottoressa Gloria Cesarini, i dipendenti dell’Ufficio Risorse Umane Antonio Pica, Alessia Balestrieri e Chiara Molino, che hanno lavorato affinché tutto venisse svolto con massima celerità e trasparenza”.

“Un ulteriore ringraziamento ci tengo a riservarlo alla Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti, Presidente della Commissione del Concorso per gli Agenti di Polizia Locale, al Vicecomandante Roberto Tortolini, e ai funzionari Lilia Paoletti, Giorgia Medori, Stefano Mencarini, Sabrina Potenza e Isabella Massicci, impegnati come commissari durante le prove d’esame – ha aggiunto l’Assessore Gazzella – la partecipazione a tutte le prove concorsuali è stata molto numerosa: molti ragazzi e ragazze erano proprio della nostra città. Spero che per tutti loro sia stata un’esperienza positiva e per tutti coloro che sono risultati idonei possa rappresentare una speranza concreta per essere assunti nel pubblico impiego nel prossimo futuro”.

“Nei prossimi giorni – conclude Gazzella – si svolgeranno le prove scritte e orali per gli istruttori tecnici e a breve pubblicheremo le date per gli ulteriori due concorsi per funzionari amministrativi e tecnici, ex Categoria D. A tutti i candidati, un caloroso in bocca al lupo e ai commissari un buon lavoro”.

Commenta lo svolgimento delle fasi concorsuali anche Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che dichiara: “Dopo tantissimi anni, il Comune di Cerveteri torna a bandire concorsi pubblici. Questa procedura è frutto di una precisa scelta politica e di un intenso lavoro amministrativo, volto a garantire nuova linfa al nostro organico. Un ringraziamento particolare va all’Assessore al Personale Alessandro Gazzella e agli uffici per aver gestito l’intero iter in modo efficace. Ai candidati risultati idonei vanno i miei complimenti”.