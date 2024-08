Ferragosto di sostegno per la Croce Rossa Civitavecchia • Terzo Binario News

Quest’anno, ancora più che nei periodi precedenti, la Croce Rossa di Civitavecchia è stata operativa sul territorio a fianco delle persone più fragili.

Persone senza dimora, anziani e famiglie in difficoltà economica non sono state dimenticate dai Volontari e operatori CRI che hanno assicurato, anche a ferragosto, l’assistenza e i servizi di prossimità ai più bisognosi.

Diverse sono state le chiamate al servizio di Pronto Intervento Sociale, attivo nei giorni e negli orari di chiusura dei servizi territoriali in caso di emergenze ed urgenze sociali e gli interventi dell’Unità di Strada, servizio complementare ed integrato al Pronto Intervento Sociale che opera nei luoghi dove maggiormente si rende manifesta la necessità.

Tali servizi, attivi sul territorio del Distretto Sociosanitario Roma 4-1, sono svolti su affidamento del Comune e coordinati in stretta collaborazione con l’ufficio Servizi Sociali, sono stati potenziati con il Piano Caldo, iniziativa volta a supportare le persone senza dimora garantendo loro un alloggio notturno, un rifugio nelle ore più calde della giornata e un pasto nutriente. Inoltre, l’Unità di Strada, anche con interventi suppletivi nella fascia oraria più calda della giornata, provvede alla distribuzione di bottigliette d’acqua fresca e succhi di frutta.

Nei giorni scorsi è anche avvenuta la consegna di ventilatori per la popolazione carceraria dei due istituti penitenziari di Civitavecchia, necessari per migliorare le condizioni di vita dei detenuti. Anche tale iniziativa, si colloca nell’ambito del Piano Caldo voluto dall’Assessorato alle Politiche Sociali e finalizzato ad alleviare le sofferenze dovute all’elevate temperature.

Il magazzino e la cucina solidale sono rimasti aperti anche in questo periodo di festa per la preparazione e distribuzione di beni di prima necessità e di pasti a chi si rivolge alla Croce Rossa per un aiuto.

Non ha visto sosta neanche il servizio di lotta allo spreco alimentare e recupero delle eccedenze alimentari, come il recupero di cibo in eccedenza dalla nave Costa Toscana che ha consentito di distribuire pasti pronti a persone e famiglie in difficoltà socio-economica.

Per segnalare problematiche relative ai cittadini senza fissa dimora, è possibile contattare il 1520, numero di pubblica utilità della Croce Rossa Italiana o scrivere all’indirizzo di posta elettronica civitavecchia.sportellosociale@lazio.cri.it, fornendo tutte le informazioni necessarie e indicando il luogo di permanenza della persona in difficoltà.