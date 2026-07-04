Investe una donna alla Magliana e scappa, trovato da Roma Capitale: era senza patente • Terzo Binario News

Un grave investimento stradale, seguito dalla fuga del conducente, si è concluso in poche ore con l’identificazione del responsabile, il sequestro del veicolo e il suo deferimento all’Autorità Giudiziaria grazie al tempestivo intervento e all’efficace attività investigativa della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente, un 38enne italiano, guidava con patente revocata.

L’intervento è scattato nella notte tra il 2 e il 3 luglio, quando gli agenti del XI Gruppo Marconi sono intervenuti per i rilievi di un incidente, avvenuto intorno alle due, all’intersezione tra via della Magliana e via Pian Due Torri.

Una cittadina di 58 anni, che stava attraversando la strada, è stata investita da una Fiat Panda di colore scuro che, subito dopo l’impatto, si è allontanata a forte velocità, senza che il conducente si fermasse a prestare soccorso alla donna, per cui si è reso necessario il trasporto in ospedale a causa delle ferite riportate.

Immediate le indagini avviate dei caschi bianchi, che hanno raccolto subito alcune testimonianze dai passanti e analizzato nel dettaglio l’area del sinistro.

Nonostante l’assenza di elementi identificativi diretti riconducibili alla targa del veicolo, riconosciuto solo nel modello dai testimoni, le attività investigative avviate dai caschi bianchi hanno consentito, già nel corso della notte, di restringere rapidamente il campo delle ricerche e di individuare, a poca distanza dal luogo del sinistro, una vettura con danni pienamente compatibili con l’investimento, che successivamente è stata sottoposta a sequestro probatorio. I successivi accertamenti hanno quindi permesso di risalire in breve tempo all’identità della proprietaria del mezzo.

Durante la fase dei controlli per il suo rintraccio, la donna si è presentata presso gli uffici del Comando accompagnata dal figlio, il quale ha dichiarato di trovarsi alla guida dell’auto al momento dell’investimento.

L’uomo, un cittadino italiano di 38 anni, è risultato inoltre privo di patente di guida, in quanto precedentemente revocata.

Al termine degli accertamenti, il trentottenne è stato sanzionato per guida senza patente e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni stradali gravi, fuga e omissione di soccorso.

L’attività svolta dagli agenti del XI Gruppo Marconi ha consentito, nel giro di poche ore e pur in assenza del numero di targa del veicolo, di individuare l’auto coinvolta e risalire ai suoi utilizzatori.