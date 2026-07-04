Ad Allumiere il concorso canoro "Insieme in musica" fa il pienone sopra e sotto il palco • Terzo Binario News

Tanto pubblico per i 37 iscritti alla gara, creata da Max Petronilli e ospitata dalla Sagra della Contrada Ghetto. I vincitori: Gabriel Aprutini (U14) e Claudia Minandri (O14). Altri riconoscimenti a Nayeli Bagnati, Rosa Di Stasi, Caterina De Gennaro e Matteo Carrino

di Cristiana Vallarino

In cinque anni di “Insieme in musica” è cresciuto, arrivando a contare ben 37 iscrizioni, numero raggiunto in pochissimi giorni, tanto che Max Petronilli, ideatore e direttore artistico del concorso canoro, ha dovuto bloccarle.Ma ciò che conta è che l’impegno e la bravura dei concorrenti, sia under che over 14, sono sempre molto alti.

La gara come di consueto ha aperto la prima serata della Sagra del cinghiale e dei sentieri dell’Allume che la Contrada Ghetto organizza a piazzale Moroni. La grande ed effciente macchina organizzativa, guidata dal presidente Cristian Canestrari, ha offerto divertimento e soprattutto buon cibo, cucinato dalle abili cuoche che si sono cimentate in piatti tipci locali, chiudendo con delle ottime ciambelle fritte.

Mentre centinaia di commensali apprezzavano le pietanze, le sedie per il pubbico si sono riempite (anzi molti sono rimasti in piedi a seguire lo spettacolo) e sul palco, fino a dopo la mezzanotte, si sono avvicendati i cantanti, a cominciare coi più giovani, alcuni davvero piccoli, ma tutti con grande grinta.

Gabriel Abrutini

Questo l’elenco completo dei partecipanti, in gran parte allievi dei corsi che Petronilli tiene in collina e a Civitavecchia, ma pure provenienti da scuole di Roma o di altre località: Gabriele Abrutini, Libero Leonardo Guerriero, Chiara Mancin, Matteo Carrino, Chiara Compagnone, Aurora Della Volpe, Giulia Zappacosta, Bianca Santori, Fatima Vitetta, Diego D’Errico & Davide Molino, Nayeli Bagnati, Rebecca Tonon,

Alessia Bastianini, Aurora Di Pietro, Marinella Barbanera, Martina Massa, Alessia Barletta, Marika Manna, Marianna Romagnuolo, Silvia Petrilli, Rosa Di Stasi, Alessandro Peschi, Giorgia Modesti, Stefano Iorio, Claudia Minandri, Sofia Marie Salvo, Nicoletta Gori & Matteo Santori, Manuela Gonnelli, Aurora Romitelli, Eugenio Montagnani, Alessandra Gori, Maruska Pennesi, Luca Fiori,Maria Gallo, Sonia Corrente, Francesco Morra, Elena Trezza, Andrea Nicole Pelliccia, Caterina De Gennaro.

Oltre ai quelli in gara ci sono stati anche quelli ospiti, ovvero i vincitori delle scorse edizioni

il giovane, ma consumato showman, Manuel Olivieri che ha presentato una versione di New York New York, e Alessia Starrabba e Simone Bruschi che si sono esibiti in un duetto.

Un curiosità: sul palco si sono avvicendati sia figli che genitori (perfino cantando in coppia), di varie età e c’è stata – come accadde in passato – pure una mamma in dolce attesa. La dimostrazione che la musica unisce e accomuna, anche generazioni diverse.

Claudia Minandri

I brani scelti dai partecipanti sono stati davvero vari, parecchi quelli in inglese, sia per genere che per epoca e per interpreti originali: si è andati dagli anni ’50 di Frankie Valli agli attuali Olli o Anna Castiglia, passando per pezzi da musical anni’70 come Grease o da colonne sonore di cartoni animati, senza tralasciare mostri sacri italiani come Cocciante, Mina, Vanoni, Martini o Paoli. In molti casi si è trattato di pezzi davvero impegnativi, perlopiù resi alla grande.

Infatti, il compito delle giurie, quella di qualità e quella stampa, non è stato facile. La prima composta da professionisti della musica ovvero Stefania Bentivoglio, Anthony Caruana, Fabio Caponi, Eleonora Bernabei, Irene Gargiulli e Laura Gurrado. La seconda dai giornalisti Romina Mosconi, Patrizia Chimenti, Cristiana Vallarinio e Matteo Ceccacci. I parametri da valutare erano interpretazione, intonazione, presenza scenica.

Alla fine, a vincere il primo premio in ciascuna categoria (targa e microfono professionale) sono stati il civitavecchiese Gabriel Abrutini, per Under 14, con una bella e sentita versione di “Come saprei” di Giorgia, e per gli Over 14 Claudia Minandri, della frazione allumierasca La Bianca, con un’interpretazione di “Reflection”, nel film d’animazione Disney Mulan, cantata da Christina Aguilera. Nelle due categorie, la stampa ha premiato la piccola Nayeli Bagnati, cimentatasi addirittura in “Easy on me” di Adele, e Rosa Di Stasi, grintosa interprete degna della Bertè di “Dedicato. Il premio della critica, in ricordo del bravo musicista civitavecchiese, prematuramente scomparso, Flavio Mazzocchi, la giuria musicale lo ha assegnato a Caterina De Gennaro per la sua “Ho amato tutto” di Tosca, mentre il premio simpatia, quello scelto da tutti i concorrenti, se l’è aggiudicato lo spigliato Matteo Carrino, con la sua allegra versione di “Tu mi piaci tanto” di Sayf.

Sul palco, dove Max Petronilli è stato come sempre un simpatico presentatore, oltre alle giurie, per la premiazione sono saliti pure il presidente del Ghertto Cristian Canestrari e il sindaco Luigi Landi. Sotto al palco a scattare le foto Majdi Ahed Manzelgi, mentre a coordinare luci e voci il Black Service di Egidio Virgili.

Nella foto del titolo, da sinistra Petronilli e poi i sei premiati: Carrino, Bagnati, De Gennaro, Di Stasi, Abrutini, Minandri