Stadio della Roma, Veloccia: "Area abbandonata, avanti col progetto" • Terzo Binario News

“La consegna della relazione da parte del dottor Uniformi, Presidente dell’Ordine degli Agronomi, conferma una situazione già evidenziata dalla prima indagine vegetazionale e, tra l’altro, visibile anche a occhio nudo: la maggior parte delle aree interessate dal progetto per il nuovo Stadio della AS Roma sono in uno stato di abbandono e degrado e le particelle riconducibili ad aree boscate sono di scarso valore vegetazionale e naturalistico.

Queste aree quindi possono essere trasformate e compensate altrove” commenta l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia in merito agli esiti della perizia depositata ieri al Dipartimento Ambiente.

“Andiamo dunque avanti con il nuovo Stadio, un progetto che consentirà la riqualificazione di tutta l’area e la realizzazione di un enorme parco verde attrezzato di 11 ettari, 3 dei quali destinati ad aree rinaturalizzate” conclude Veloccia.