Scappano all'alt dei Carabinieri sulla Prenestina e si schiantano su un veicolo in sosta: due rom trovati con attrezzi per entrare nelle auto • Terzo Binario News

Intorno alle 21, un’autovettura con due persone a bordo non si è fermata all’alt imposto da una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma in via Prenestina.

È scaturito un inseguimento culminato in via Tor de Schiavi, quando l’autovettura ha impattato contro un veicolo in sosta.

A seguito dell’impatto i due sono scesi e hanno tentato la fuga a piedi, prima di essere raggiunti e bloccati dai Carabinieri.

Dopo una perquisizione sono stati trovati in possesso di un decodificatore di centraline di auto, che è stato sequestrato. Raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati, cittadini di etnia rom di 20 e 22 anni, sono stati arrestati in flagranza e accompagnati in caserma in attesa dell’udienza di convalida.

Per i rilievi del sinistro è intervenuto personale di Polizia Locale Roma Capitale.