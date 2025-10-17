Paparella lascia il consiglio di Ladispoli, arriva Martina Paoli • Terzo Binario News

Qui la dichiarazione del consigliere di Ladispoli Attiva Fabio Paparella che lascia l’assise, per fare posto a Martina Paoli.

“Subito dopo la seduta indirizzerò una pec alla Segretaria Generale comunicando le mie dimissioni da consigliere, quindi ringrazio tutti per questi anni di lavoro insieme e sono pure un po’ emozionato per questa cosa perché chiaramente sono stati anni di lavoro, per me anni di studio, di crescita anche su questi banchi e devo dire anche grazie al contributo dei miei colleghi d’opposizione ma anche da parte della maggioranza, dei funzionari comunali, dei dirigenti, un po’ da tutti ho avuto occasioni di crescita per approfondire come funziona la macchina amministrativa, per approfondire come funziona la società.

Si fa politica effettivamente sul territorio e devo dire che è stato per me un grande

onore rappresentare qui la cittadinanza.

Avevo annunciato già al momento dell’elezione che avrei fatto una staffetta a metà mandato con la vostra futura collega Martina Paoli che sarà tra l’altro la consigliera più giovane del Consiglio Comunale, studentessa, quindi avremo una rappresentanza studentesca all’interno del Consiglio Comunale e questo per un semplice motivo che le regole elettorali sono un po’ balorde, avevamo preso lo stesso numero di preferenze ma per il semplice fatto che io ero più in alto in lista, posizione dovuta al fatto che comunque ero stato fra i fondatori di Ladispoli Attiva, fui eletto io al posto suo, mi sembrava giusto condividere il mandato.

L’avevo annunciato già da subito al momento delle elezioni, a metà mandato avevo presentato le mie dimissioni al nostro collettivo del Movimento Civico, mi avevano pregato di rimanere a seguire una serie di temi.

L’ho fatto fino ad oggi ma oggi ritengo maturo il momento per fare questo cambio, per me non è un passo indietro, è un passo avanti, naturalmente rimarrò dentro Ladispoli Attiva anche con un ruolo diverso, comunque di primo piano, continuerò a lavorare per la città.

Penso che Martina darà un grande contributo ai lavori del Consiglio Comunale, per dirla con una metafora calcistica che secondo me piace a più di uno, qui noi non crediamo nella politica fatta dai centravanti, noi crediamo nella costruzione dal basso.

Questo è un ulteriore atto che testimonia questa nostra visione di politica e anche

visione secondo noi di cambiamento necessario e quindi lo volevo comunicare qui prima di

mandare un freddo protocollo anche per salutarvi, diciamo anche se poi non è che ci salutiamo, però per ringraziare veramente tutti ma anche la maggioranza, il Sindaco, gli assessori perché comunque anche nello scontro tra virgolette ci sono state per me occasioni

di crescita e penso che anche per la città ne è venuto in molti casi qualcosa di buono”.

Fabio Paparella