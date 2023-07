Stadio della Roma, ricorso al Tar dei Comitati di quartiere • Terzo Binario News

La rete di associazioni “No allo stadio, sì al parco” si oppone alla alla delibera di Pubblico Interesse votata in Campidoglio nel maggio scorso

Co n un ricorso al Tar la rete di associazioni “No allo stadio, sì al parco”, nato attorno all’area di Pietralata in cui dovrebbe sorgere lo stadio della Roma, hanno deciso di opporsi davanti alla giustizia amministrativa alla delibera di Pubblico Interesse votata in Campidoglio nel maggio scorso.

La delibera, che era stata approvata con 33 voti favorevoli e 3 astenuti, era stata definita “un gol per la città” dal sindaco Gualtier e stabiliva molti punti in tema di mobilità, di parcheggi disponibili, di impatto acustico sull’ospedale Pertini oltre che sulle abitazioni circostanti in relazione allo stadio di Pietralata.

I referenti dei comitati di quartiere contrari al progetto stadio affermano: “abbiamo analizzato la Delibera in tutte le sue parti e verificato come siano sparite la maggior parte delle prescrizioni riportate dagli uffici tecnici nella chiusura della conferenza dei servizi preliminare”.

“Ribadiamo che ogni documento che verrà approvato” – proseguono – “sarà verificato ed in caso contestato”.

Ci si riferisce anche alla “modifica proposta dall’assessore Veloccia alle NTA”, le norme tecniche di attuazione.

“Proseguiamo per la nostra strada, per difendere il verde pubblico e il quadrante intero della città dall’ennesima speculazione e speriamo che le istituzioni preposte al futuro giudizio entrino nel merito della questione in maniera capillare”.

A firmare il ricorso: No allo stadio, sì al parco, Arci Pietralata, Comitato Popolare Monti di Pietralata, Comitato di quartiere Tiburtino Nord e Pietralata, Comitato Villa Blanc, No stadio Lanciani-Nomentana, Comitato stadio Pietralata no grazie, Comitato cittadino Pietralata e Tiburtina.

Tgr Lazio