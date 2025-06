Sta per partire la festa del Vino e del Tartufo di Allumiere targata contrada Burò • Terzo Binario News

Arriva l’estate e si avvicina il Palio dei Somari di Allumiere del 24 agosto e per questo le contrade iniziano a proporre le loro feste che servono al sostentamento degli allevatori e degli animali che correranno in piazza della Repubblica.

Il primo rione a partire è il Burò, che ha organizzato la Festa del Vino e del Tartufo, giunto alla sua 22esima edizione. Dopo l’esodo dell’anno scorso, si torna al campo sportivo allumierasco della Cavaccia da venerdì 27 a domenica 29 giugno.

Come fanno sapere dal Burò, non mancheranno tante novità e conferme di eventi ormai consolidato. Tra gli eventi del sabato c’è alle 18 la Fojetta d’Oro – memorial Rodolfo Luchetti, ovvero una gara di vini con una commissione composta da sommelier Fisar della delegazione di Civitavecchia. Dall’organizzazione fanno sapere che «l’evento è riservato ai produttori locali che non svolgono attività di impresa».

Dal punto di vista del cibo, il menù della tre giorni presenta alcuni piatti tipici della tradizione come la mentucciata, gli gnocchi al tartufo e le beghe all’amatriciana come primi o lo spezzatino alla maremmana di secondo piatto.

Fra gli eventi, venerdì 27 c’è il gran gala di danza alle 21 di Ballando Sotto le Stelle mentre per i ragazzi il campo di calcio verrà usato nella sua funzione principale con il torneo I Campioni del Burò riservato ai classe 2015 a cui partecipano i padroni di casa dell’Allumiere, Civitavecchia Calcio, Anguillara ed Evergreen. Invece per il mondo degli studenti, dei giovani e della scuola, sempre venerdì è prevista la notte-evento di Scuola Zoo con Dario Di Medoro a occuparsi del dj set. Sempre venerdì altro dj set con No-Stain. Sabato e domenica addestramento gratuito per i cagnoloni alla ricerca dei tartufi con Tartufando al Burò mentre domenica mattina alle 9.30 ci sarà la dimostrazione di ricerca con la possibilità di acquistare i tuberi. Poi ancora, la gimkana equestre e la corsa degli asini a tre. Domenica chiusura dell’evento con il MiniPalio delle Contrade.