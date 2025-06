La Statua del Bacio in fase di montaggio a Santa Marinella • Terzo Binario News

Piazzata al porticciolo, Tidei: “L’inaugurazione sarà un evento”

Il post del sindaco Pietro Tidei sul montaggio della Statua del Bacio al porticciolo.

“Questa mattina a Santa Marinella sarà posizionata la Statua del Bacio, un’opera che siamo felici e orgogliosi di accogliere nella nostra città.

Si tratta di un evento simbolico e significativo, che vogliamo celebrare come merita. Per questo, abbiamo pensato di organizzare una vera e propria inaugurazione ufficiale il prossimo 6 luglio alle ore 19, trasformandola in una festa dell’amore in tutte le sue forme.

In un tempo segnato da tensioni, da conflitti, da parole che spesso dividono e feriscono, noi vogliamo lanciare un messaggio diverso.

Un messaggio di vicinanza, di affetto, di pace. E cosa c’è di più universale, semplice e potente di un bacio? Per questo inviteremo tante coppie – giovani e meno giovani – a scambiarsi un bacio proprio sotto questa statua. Sarà un gesto simbolico, ma anche profondo: un inno all’amore, alla fratellanza, alla solidarietà tra esseri umani.

Stiamo lavorando per organizzare una giornata ricca di eventi, che coinvolga tutta la comunità e che possa attirare anche tanti visitatori. Sarà un’occasione per riscoprire valori positivi e fondamentali dell’esistenza: l’amore, l’unione, la tenerezza, la speranza.

Ci auguriamo che in tanti vogliano partecipare, per rendere questa iniziativa non solo un momento di festa, ma anche un segnale forte di quello che vogliamo costruire: una società più umana, più empatica, più unita.

Vi aspettiamo il 6 luglio, a Santa Marinella, per celebrare insieme il bacio, l’amore e la pace.