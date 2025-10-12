Squalo non si merita questo nome: è un cucciolo dolce e affettuoso • Terzo Binario News

Ha vegliato per giorni il suo amato padrone deceduto prima che i vicini si accorgessero di quanto accaduto. Si chiama SQUALO questo bellissimo cucciolo nato 12.3.2025.

Un nome inadatto a questo dolce cucciolone di taglia media contenuta, molto affettuoso con tutti.

SQUALO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



