 Squalo non si merita questo nome: è un cucciolo dolce e affettuoso • Terzo Binario News

Squalo non si merita questo nome: è un cucciolo dolce e affettuoso

Ott 12, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

Ha vegliato per giorni il suo amato padrone deceduto prima che i vicini si accorgessero di quanto accaduto. Si chiama SQUALO  questo bellissimo cucciolo nato 12.3.2025.

Un nome inadatto a questo dolce cucciolone di taglia media contenuta, molto affettuoso con tutti.

SQUALO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo, previo appuntamento,  presso il rifugio della  
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)

tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297  
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159