Dior, Otto e Fox: aspettano e si meritano nuovi padroni che li portino via dal canile • Terzo Binario News

DIOR bellissimo cagnolino fulvo di taglia media è nato il 30.1.2023. E’ socievole, adatto alla vita d’appartamento, preferibilmente no bambini. Foto titolo.

Lui è OTTO bellissimo pit bull di taglia media è nato 12.8.2020. E’ molto equilibrato, adatto a persone esperte conoscitrici della razza. OTTO, accalappiato a Cassano d’Adda, da più di un anno nel nostro rifugio, merita di trovare presto una buona adozione per sempre.

Ecco FOX, cagnolino candido di taglia medio/piccola, è nato il 5.1.2013. QUANTI ANNI DI CANILE per questo esserino un po’ particolare che non ama essere maneggiato da chi non conosce, ma si lascia fare di tutto dai volontari, ed è possessivo con le sue cose.

FOX ha bisogno di una persona paziente di cui fidarsi, che rispetti i suoi tempi e le sue manie e sarà una bella sorpresa per entrambi. NO BAMBINI

NON PERMETTIAMO CHE UN BOX DI CANILE SIA LA SUA CASA PER SEMPRE

DIOR OTTO E FOX SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Oppure venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159