Spazzamento, diserbo e sfalcio a Civitavecchia: report di martedì 7 luglio - Terzo Binario News

Martedì 7 luglio le operazioni di spazzamento e diserbo stradale hanno interessato la zona nei pressi dell’Ospedale “San Paolo”, in particolare Via Altiero Spinelli, Via Ugo La Malfa e vie limitrofe. La squadra di CSP è inoltre intervenuta in Via Felice Pascucci e vie limitrofe nella zona industriale di Civitavecchia. Domani sono in programma interventi di pulizia in Via Fratelli Cervi, Via degli Agricoltori e Viale Guido Baccelli.

Gli operatori del verde di CSP hanno invece effettuato lo sfalcio e la pulizia del verde nell’area giardino della scuola dell’infanzia a San Liborio (nelle foto). Interventi di pulizia anche presso il Parco Baden Powell, dove gli operatori hanno eseguito la potatura e l’abbattimento delle piante secche. La programmazione odierna ha inoltre previsto l’avvio delle operazioni di sfalcio e pulizia di Villa Albani, in Via Terme di Traiano, sede amministrativa di CSP, che saranno ultimate nei prossimi giorni. Eseguita infine la consueta manutenzione, pulizia e irrigazione delle aiuole e delle aree verdi di Piazzale degli Eventi e di Viale Garibaldi.