Fiumicino, scadenza documenti identità prorogata al 31 dicembre - Terzo Binario News

Si informa che il Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri ha prorogato la scadenza dei documenti di identità al 31 dicembre 2020. Per tanto, chiunque avesse carte di identità o patenti in scadenza o già scadute NON dovrà rinnovarle fino al 31 dicembre prossimo.

Saranno rinnovate solo le carte di identità necessarie per l’espatrio o quelle smarrite o rubate solo nel caso in cui non si sia in possesso di altri documenti di identità (patente o passaporto). In caso di documento necessario per l’espatrio, sarà richiesto un titolo di viaggio che testimoni il viaggio.

I certificati di competenza del Comune continueranno ad essere rilasciati online o tramite l’apposito servizio a cui si accede tramite SPID (qui le istruzioni -> https://fiumicino.comune-online.it/web/servizi/benvenuto) o richiedendoli via email (qui tutti gli indirizzi di riferimento -> https://tinyurl.com/y88m5ku3).