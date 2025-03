Spank e Jerry, due lunghe storie di abbandono che devono finire al più presto con l'adozione • Terzo Binario News

Sono passati tanti anni e SPANK è ancora alla ricerca di una casa.

SPANK tipo pastore di brie, nato 20.12.2017. Di taglia media, adatto a persone dinamiche, sportive e di polso per gestire la sua irruente vitalità.

NO BAMBINI

SPANK E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo , previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159NON RESISTO PIÙ IN CANILE… MI STO LASCIANDO ANDARE.

Sono Jerry, un simil border collie, ho 8 anni e sono vittima di abbandono. Un giorno ero in una casa al caldo… poi sono finito per strada ed infine in canile Sono un cagnolino di taglia medio/piccola, molto pacato e tranquillo… sto soffrendo tanto il box. Ho bisogno di una casa calda e di una famigliasono molto bravo al guinzaglio!

Qui in canile sono invisibile… vorrei essere notato da qualcuno e passare i prossimi anni con qualcuno che mi voglia con se’. Vienimi a conoscere al Rifugio Invisibili a Ponte dell’olio, Piacenza chiamando o mandando un messaggio su whatsapp a Bianca 340 684 9066

Alessia 389 858 2699. Sono vaccinato e castrato Adozione gratuita