Sostegno alle imprese, bandi per oltre 76 milioni: la Cna pronta per la predisposizione delle domande • Terzo Binario News

Prestiti a tasso zero da 5mila a 50mila euro per sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese. Sono queste alcune delle misure a sostegno degli investimenti attivate dalla Regione Lazio, attraverso il programma regionale Fesr Lazio 2021-2027, con la pubblicazione dei nuovi bandi per un totale di oltre 76 milioni di euro. La Cna di Viterbo e Civitavecchia è a disposizione per la compilazione e l’invio della domanda.

Nel dettaglio, il Nuovo Fondo Futuro mette a disposizione una dotazione di oltre 12 milioni di euro per le microimprese in fase di avviamento, inclusi i liberi professionisti.

I finanziamenti, a tasso zero, vanno da 5mila a 25mila euro, con rimborso fino a 72 mesi e 12 mesi di preammortamento obbligatorio. Tra le spese ammissibili, almeno il 50%, dovrà riguardare investimenti materiali/immateriali (macchinari, attrezzature, software, brevetti, ristrutturazioni e altro). La precompilazione delle domande sarà possibile dal 7 maggio 2026 alle ore 10, mentre l’invio e la protocollazione potranno essere effettuati dall’11 maggio 2026 alla stessa ora.

Per le imprese già avviate, è operativo il Nuovo Fondo Piccolo Credito di oltre 51 milioni di euro. Le MPMI, inclusi i professionisti, potranno richiedere finanziamenti a tasso zero da 10mila a 50mila euro, rimborsabili in massimo 60 mesi, con 12 mesi di preammortamento. La misura prevede che il finanziamento agevolato possa coprire fino al 100% del progetto per investimenti investimenti materiali e immateriali, consulenze, fabbisogno di circolante, anche acquisto di mezzi se strumentali all’attività. Anche in questo caso, la precompilazione sarà disponibile dal 7 maggio e l’invio delle domande dall’11 maggio.

Un ulteriore bando riguarda il Fondo Patrimonializzazione PMI, con una dotazione di oltre 13 milioni di euro. La misura è rivolta alle PMI costituite in forma di società di capitali che realizzino aumenti di capitale destinati a investimenti. I finanziamenti, a tasso zero, vanno da 50mila a 500mila euro, con rimborso fino a 84 mesi e 12 mesi di preammortamento. Le domande potranno essere presentate a partire dall’11 maggio 2026 ore 10.

Per maggiori informazioni e per l’invio delle domande è possibile contattare la Cna di Viterbo e Civitavecchia ai numeri 339.1164018 e 0761.229220.