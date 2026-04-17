Al PalaSorbo di Ladispoli il futsal under 12 della Ladislao Cup • Terzo Binario News

In campo Ladislao C5, U.S. Lecce, FC Barcellona, FC Ajax, Atalanta, Brazil Futsal, FC Juventus e S.S. Lazio

Ladispoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi giovanili più prestigiosi del 2026.

Il grande evento porterà sul territorio squadre di assoluto prestigio del panorama

calcistico nazionale e internazionale: LADISLAO C5, U.S. Lecce, FC Barcellona, FC Ajax, Atalanta, Brazil Futsal, FC Juventus e S.S. Lazio.

Tre giornate di sport, passione, confronto e crescita che vedranno protagonisti giovani talenti provenienti da realtà di altissimo livello.

“La manifestazione si propone di mandare un messaggio a tema socio educativo: offrire ai bambini un’esperienza di gioia, divertimento e condivisione, dimostrando come lo sport sappia unire culture, territori e storie diverse attraverso un linguaggio universale fatto di rispetto, amicizia e fair play” ha detto il consigliere comunale e delegato alle federazioni sportive Stefano Fierli nell’annunciare l’iniziativa.

“Il torneo, con la presenza di club così prestigiosi conferma il valore del progetto organizzativo e l’importanza della manifestazione a livello internazionale, portando Ladispoli al centro dell’attenzione sportiva e mediatica”.

L’iniziativa vedrà protagonisti ben cento atleti che al seguito porteranno tra staff ed accompagnatori circa trecentocinquanta persone, ed in tre giorni si prevede un relativo indotto nella città tirrenica dalla capitale di tremila persone.

Lo start ci sarà venerdì 19 aprile alle ore 14:30 con la cerimonia di apertura e seguiranno le attività per tutti e tre i gironi dalla mattina alle ore 10:00 fino alle ore 18:30.

“Per noi è motivo di orgoglio ospitare una manifestazione di questo livello e offrire ai ragazzi

un’esperienza unica di sport, crescita personale e divertimento. Vogliamo che questo torneo sia anche il

simbolo di quanto lo sport possa unire tutti”, dichiara il presidente promotore e organizzatore della Asd Ladislao calcio A5 dott. Giuseppe Lamola.

“Questo torneo Ogni anno migliora arricchendosi di squadre blasonate e internazionali; un grande orgoglio per la città, organizzazione perfetta e PalaSorbo più efficiente grazie anche all’installazione di pellicole protettive sui lucernari. E’ quanto afferma il delegato allo sport Fabio Ciampa che aggiunge: ringrazio il sindaco, lo staff dell’associazione Ladislao calcio A5 e lo staff del palazzetto.

“Siamo orgogliosi di concedere per il secondo anno di fila il patrocinio oneroso per potere essere il più possibile vicini al grande evento internazionale di futsal, ringraziando vivamente per l’importante investimento nello sport e nei giovani del nostro territorio” ha concluso il consigliere e delegato Stefano Fierli che aggiunge il coniato slogan “ladispoli città dello sport” e’ grazie anche e soprattutto a associazioni come Ladislao calcio A5″.