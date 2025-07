Sorveglianza sulle spiagge viterbesi: convenzione fra pompieri, Prefettura e comune di Tarquinia • Terzo Binario News

Il Comune di Tarquinia assieme alla Prefettura e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco firmano una convenzione per il potenziamento stagionale dei dispositivi di prevenzione e sorveglianza sul litorale per l’estate 2025.

Un importante servizio che quest’anno sarà attivo nei mesi di luglio e agosto e sarà svolto da personale specializzato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con mezzi idonei al soccorso acquatico.

Il presidio opererà nei fine settimana e nei giorni ad alta affluenza turistica, garantendo un fondamentale supporto alla sicurezza pubblica e alle attività di protezione civile.

“Contribuire a questa attività è per noi un dovere e un orgoglio – dichiara il Sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti –. Riportare a Tarquinia il presidio di sicurezza lungo il nostro litorale significa offrire un servizio concreto e salvavita. Ringrazio la Prefettura, i Vigili del Fuoco e tutti i soggetti coinvolti per la collaborazione costante. Il Comune continuerà a fare la propria parte affinché Tarquinia possa offrire un’estate serena, sicura e accogliente per residenti e visitatori”.

Il servizio sarà attivo lungo il tratto di costa compreso tra Pescia Romana (Montalto di Castro) e Bagni di Sant’Agostino (Tarquinia), con base operativa individuata nei pressi dello stabilimento balneare “Il Galeone”, in località Tarquinia Lido.

L’iniziativa è regolamentata dalla Convenzione sottoscritta tra Prefettura di Viterbo, Comando Vigili del Fuoco e i Comuni di Tarquinia e Montalto di Castro, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 22/05/2025. L’accordo prevede l’impegno economico dei Comuni, con un contributo pari a € 13.000,00 ciascuno, per coprire i costi del personale e della logistica, come disposto all’art. 3 della convenzione.