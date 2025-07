"Viviamo la Città" di Santa Marinella soddisfatta della riuscita dell'iniziativa di sensibilizzazione • Terzo Binario News

“Il Comitato “Viviamo la Città” di Santa Marinella esprime grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa di sensibilizzazione, prima ancora che di protesta, che si è svolta ieri pomeriggio sotti i portici della Lucciola.

Molti residenti e villeggianti si sono fermati; alcuni ci hanno ringraziato con un applauso, a dimostrazione di quanto la misura sia ormai colma, anche in termini di sopportazione da parte dei cittadini, utenti e contribuenti.

Una attestazione di stima che ci sprona a continuare nel nostro impegno civico e che ci conforta perché forse è stato intrapreso un percorso che ci permetterà di interagire con le istituzioni pubbliche e nel caso specifico l’amministrazione comunale del sindaco Tidei, per raggiungere un obiettivo condiviso, ovvero una citta più pulita e una ditta efficiente che rispetti il capitolato in tutte le sue parti.

A partire dal numero dei dipendenti, dall’efficienza e dal numero dei mezzi utilizzati.

A quanti ci hanno incoraggiato a proseguire nelle nostre iniziative, con qualche primo risultato già visibile in seguito alle segnalazioni con la rimozione di alcune discariche abusive , abbiamo chiesto di unirsi a noi. Questa è infatti una battaglia democratica di civiltà e di rispetto.

La partecipazione di cittadini e residenti ha superato le aspettative, dimostrando ancora una volta la sensibilità della comunità di Santa Marinella nei confronti delle problematiche ambientali e la crescente esasperazione per una situazione insostenibile. Abbiamo interloquito non sui social, ma “ “in piazza” con persone determinate a far sentire la propria voce e animate da un comune desiderio di cambiamento.

“Siamo estremamente orgogliosi della risposta dei nostri cittadini,e di alcuni turisti ” ha dichiarato il presidente el Comitato “Viviamo la Città”, Carlo Cecconi. “La partecipazione così numerosa è un segnale inequivocabile che il disagio per il disservizio della raccolta differenziata ha raggiunto livelli inaccettabili. Non possiamo più tollerare in silenzio la mancanza di ritiri programmati e la palese inefficienza di un servizio essenziale per la nostra città e per la salute pubblica.”

Durante il sit-in sono state evidenziate le principali criticità: dal mancato rispetto dei calendari di raccolta, alla carenza di controlli sulla differenziazione, fino all’assenza di soluzioni concrete da parte dell’amminstrazione comunale. I cittadini hanno raccontato le proprie esperienze, confermando un quadro di degrado igienico-sanitario e di frustrazione generalizzata.

Il Comitato “Viviamo la Città” intende portare avanti con determinazione le proprie istanze, chiedendo un intervento immediato e risolutivo da parte dell’Amministrazione e dell’azienda responsabile del servizio. Le richieste sono chiare e partono da una ristrutturazione e potenziamento del servizio di raccolta differenziata, con garanzia del rispetto dei calendari e dei ritiri. È indispensabile inoltre una maggiore trasparenza e comunicazione con i cittadini, ma soprattutto va promossa l’introduzione di misure di controllo e sanzioni più efficaci per chi non rispetta le regole, dalla ditta ai singoli incivili.

“Questo sit-in è solo l’inizio di un percorso,” ha concluso il portavoce. “Il Comitato ‘Viviamo la Città’ non si fermerà finché non vedremo un reale miglioramento della situazione. Chiediamo all’Amministrazione comunale di ascoltare la voce dei cittadini e di agire con la massima urgenza per ripristinare la dignità e il decoro della nostra Santa Marinella. Siamo pronti a continuare la nostra mobilitazione con altre iniziative, se necessario, per garantire che il diritto a vivere in un ambiente pulito e sano sia pienamente rispettato.”

Il Comitato ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al sit-in e invita la cittadinanza a rimanere unita e a sostenere le future iniziative, a partire da un nuovo sit – in previsto per il 31 luglio. In quel giorno scadrà il termine per pagare la TARI e porteremo la nostra “istallazione artistica” di sporcizia e rifiuti abbandonati direttamente a via Cicerone”.

Il presidente dott. Carlo Cecconi