Controlli dei Carabinieri sul Litorale, 5 arresto a Ostia • Terzo Binario News

Per tutta la giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, coadiuvati dai colleghi del N.A.S. di Roma e quelli del Nucleo Radiomobile di Roma hanno eseguito un servizio straordinario di controllo sul litorale romano e nelle aree di maggiore afflusso di persone, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado e ad implementare gli standard di sicurezza, cooperando in sinergia con le altre forze di polizia, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio dell’attività è di 5 persone arrestate, 10 denunciate e 9 segnalate alla Prefettura di Roma perché trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti.

In totale, i Carabinieri hanno sequestrato decine di dosi di droga, tra cocaina, hashish, crack e marijuana.

Eseguiti numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, soprattutto nell’arco serale- notturno, nel corso dei quali sono effettuati controlli speditivi con precursore “alcool test” a 69 conducenti e elevate 27 sanzioni al Codice della Strada, per un totale di 18.739 euro.

In totale sono state identificate 407 persone e eseguite verifiche su 237 veicoli.

I Carabinieri di Ostia hanno anche notificato un ordine di allontanamento a due persone, senza fissa dimora, una accampata sull’arenile antistante piazzale Magellano e l’altra presso una villa disabitata ubicata in lungomare Paolo Toscanelli.

Unitamente a personale del N.A.S. di Roma, i Carabinieri hanno proceduto inoltre alla notifica della sospensione per giorni 15 di un negozio alimentari in via della Gente Salinatoria a seguito della accertata somministrazione di alcoolici a minori e hanno sanzionato uno stabilimento balneare in lungomare Toscanelli per aver ostacolato o non consentito l’esecuzione dei controlli ovvero occultato documenti ed un bar in via Rosi per inadeguatezze strutturali lievi e gravi carenze igienico-sanitarie, elevando sanzioni per un totale di 52.893 euro.

In manette sono finite 5 persone: un 46enne romano bloccato da due Carabinieri, entrambi liberi dal servizio, uno della Stazione Roma Acilia e uno della Stazione Roma Vitinia, dopo che era riuscito ad oltrepassare le casse di un supermercato in via Antonio Criminali, occultando in uno zaino diversa merce; un 44enne croato, senza fissa dimora, che, segnalato quale autore di un tentato furto su autovettura, è stato fermato dai Carabinieri della Stazione Roma Vitinia e, a seguito di perquisizione personale, trovato in possesso di carte di credito intestate ad altra persona oltre ad un blocchetto di marmo presumibilmente utilizzato per infrangere i finestrini delle auto in sosta. L’uomo, infine, allo scopo di impedire il controllo, ha fornito ai militari false generalità, come poi accertato a seguito del fotosegnalamento.

I Carabinieri hanno poi arrestato altre 3 persone gravate da ordinanze di custodia cautelare in carcere.

I Carabinieri di Ostia hanno infine denunciato 10 persone per vari reati: un 62enne italiano trovato alla guida di un SUV, con targa svizzera, risultata rubata lo scorso 7 febbraio 2025 presso le autorità elvetiche; tre persone trovate in possesso di coltelli; due persone trovate alla guida con patente revocata; quattro cittadini stranieri – uno spagnolo e tre cileni – trovati in possesso di diversi capi di abbigliamento risultati asportati da un’auto in sosta su lungomare Amerigo Vespucci.