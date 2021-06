Somministrazione e vendita di alcolici in zona gialla: si allentano i limiti degli orari - Terzo Binario News

Cambiano le regole nella zona gialla e si attenuano le misure anti-Covid-19 per le attività di somministrazione di cibi e bevande: dal 1 giugno il consumo al banco potrà svolgersi anche al chiuso e senza il limite orario delle 18 e si allunga la fascia oraria per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche.

È quanto stabilisce l’ordinanza sindacale che, allo stesso tempo, recepisce le disposizioni adottate dal Prefetto nel periodo di svolgimento del campionato europeo di calcio “UEFA 2020” per ragioni di sicurezza.

Fino al 31 luglio 2021, quindi, sull’intero territorio comunale è previsto lo stop alla vendita e all’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dopo le ore 20 fino alle 7 del mattino successivo, nei cosiddetti minimarket, negli esercizi di vicinato e nei distributori automatici, con esclusione delle enoteche e delle attività al dettaglio con codice ATECO 47.25.

Mentre durante le partite degli Europei che si svolgeranno all’Olimpico l’11, il 16 e il 20 giugno e il 3 luglio, sarà disposto, secondo le indicazioni della Prefettura di Roma, il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande in vetro.

“Finalmente iniziamo a tornare un po’ alla normalità con l’allentamento delle misure anti-Covid per somministrazione e vendita che favoriranno la ripartenza delle attività produttive romane. Nello stesso tempo, raccomando di mantenere alta l’attenzione durante il periodo degli Europei, un evento internazionale che rappresenta un momento di svolta significativo per tutta la città e per il rilancio dell’immagine di Roma all’estero: saranno giorni importanti per guardare al futuro con maggiore ottimismo ma sarà fondamentale adottare comportamenti responsabili a tutela della sicurezza di tutti noi” dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.