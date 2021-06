Casal Bruciato: accoltellato un 39enne - Terzo Binario News

Una persona è stata ferita (presumibilmente con una arma da taglio) a Casal Bruciato. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì primo giugno. La vittima, un 39enne egiziano dipendente di un esercizio commerciale di frutta e verdura di via Diego Angeli, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Ma cosa è successo? Su segnalazione del 118, alle 16 è intervenuta una pattuglia dei carabinieri (stazione Roma Prenestina) in via Sebastiano Satta, all’altezza del civico 20, dove è stato identificato il 39enne.

Sul posto, per i rilievi, il personale della Settima sezione del Nucleo Investigativo di Via In Selci. Presenti anche i carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante. I militari dell’Arma stanno setacciando la zona e sono sulle tracce dell’aggressore.

Ancora da chiarire i contorni della vicenda e sulla loro esatta dinamica.

