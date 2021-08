Solo un Attimo per dipingere un quadro live a Civitavecchia - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

“Solo un attimo” è ciò che compare sulla locandina dell’iniziativa che dalla settimana scorsa anima il cuore antico di Civitavecchia, ma ben più di un attimo di attenzione si merita l’idea avuta da un gruppo di giovani che si incontrano attorno al Recycle di via Montegrappa: portare arte e cultura in strada, alla vista di tutti, per far risorgere il centro storico.

Quindi ecco che, in questa calda estate, ogni giovedì, dalle 18.30, artisti – pittori, disegnatori, artigiani del cuoio – e poeti emergenti si danno appuntamento nella via alle spalle del mercato di piazza Regina Margherita e si mettono a disegnare, a dipingere in varie tecniche o a declamare versi offrendosi “in diretta” e dal vivo a quanti vogliano conoscere i loro talenti.

Si tratta di una manifestazione all’aperto, per cui girare fra i tavoli e i cavalletti è possibile anche senza Green pass, ma sempre mantenendo le necessarie distanze di sicurezza e magari indossando la mascherina. Salvo poi approfittare, per aperitivi e stuzzichini, dei vari locali presenti nella zona.