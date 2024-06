Inseguimento da film a Tor Bella Monaca: bloccato, si scaglia contro i carabinieri • Terzo Binario News

Inseguimento da film a Tor Bella Monaca. Un furgone che sfreccia, intercettato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Frascati. Un 39enne bloccato, che si scaglia contro i militari dell’Arma. Sono stati momenti concitati quelli vissuti ieri sera, intorno alle 22.

Diverse le segnalazioni che hanno segnalato dei soggetti che stavano caricando uno scooter in un furgone (entrambi poi risultati rubati). Il mezzo viene intercettato all’altezza di largo Ferruccio Mengaroni.

Una persona è bloccata dai carabinieri. In fase di identificazione, il 39enne si accanisce contro i carabinieri, che riportano lievi ferite. Sono in corso le indagini per individuare gli eventuali complici.