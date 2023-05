Concorso "Super Pizzaiolo ricordando Andrea Puddu" con l'Alberghiero Civitavecchia in trasferta in Sardegna • Terzo Binario News

Si è concluso il concorso “Super pizzaiolo ricordando Andrea Puddu” che ha visto lo Stendhal di Civitavecchia in trasferta presso il Gramsci di Monserrato. Quest’anno la borsa di studio messa in palio da Patrizia Manunza, per ricordare il nipote prematuramente scomparso, è andata alla studentessa sarda Roberta Lazzarini del Gramsci, che potrà quindi accedere gratuitamente ad un corso di specializzazione organizzato dall’Associazione Pizzerie Italiane.

“E’ stato davvero emozionante vedere i ragazzi di Civitavecchia, la città dove vivo e lavoro da molti anni e quelli della mia terra d’origine lavorare insieme in un clima festoso e di amicizia. Credo che questo sia il modo migliore, al di là della borsa di studio, per ricordare Andrea” ha detto Patrizia che è titolare a Civitavecchia del ristorante Dolce e Salato.

“Il Sindaco Tedesco ha voluto omaggiare con la medaglia che raffigura Forte Michelangelo, simbolo della città, la Dirigente del Gramsci di Monserrato, il Sindaco di Sestu, città di origine di Andrea e la vincitrice. E la sindaca di Sestu ha. a sua volta, consegnato il cordoncino e un libro sulle tradizioni di Sestu alla vincitrice, alle due scuole e all’API” La giovanissima Roberta, vincitrice del contest, ha voluto dedicare questa sua vittoria ad Andrea e ha ringraziato la Dirigente Scolastica Beatrice Pisu che le ha dato questa opportunità. Gli studenti dello Stendhal sono stati accolti dalla scuola sarda con la tipica ospitalità isolana “E’ stata una bellissima esperienza per i nostri studenti, vedere un’altra scuola in altro modo di lavorare e soprattutto creare un clima di collaborazione e amicizia” ha detto la professoressa Feriozzi che ha accompagnato gli studenti dello Stendhal ringraziando la scuola per l’ospitalità.