 SKYSS, un ponte tra scuole e territorio a Santa Marinella • Terzo Binario News

SKYSS, un ponte tra scuole e territorio a Santa Marinella

Giu 12, 2026 | Santa Marinella, Scuola

SKYSS, un ponte tra scuole e territorio: grande evento di disseminazione Erasmus a Piazzale della Gioventù

Grande evento di disseminazione Erasmus a Piazzale della Gioventù

Si è tenuto venerdì 5 giugno il grande evento di disseminazione del progetto europeo SKYSS, che da due anni coinvolge attivamente studenti, docenti e famiglie dell’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e alle scuole del territorio, ha celebrato un percorso di collaborazione verticale e di innovazione didattica che ha reso l’istituto un punto di riferimento nel panorama educativo locale.

Donazione del plastico del Porto di Claudio e Traiano, fatto dai ragazzi sotto la guida dell’esperto del Polo Civico museale Edoardo Cirino, al Direttore del Polo Civico Museale Enei

Alla presenza delle istituzioni, gli studenti hanno messo in scena il recital “Tra due mondi: la scelta della Terra”, frutto del lavoro congiunto tra scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado. Durante la cerimonia è stato inoltre presentato il plastico del Porto di Ostia Antica, realizzato come attività di Service Learning e donato al Museo del Mare e della Navigazione. A ricevere il lavoro dei ragazzi il Presidente del Polo Civico Museale, Dott. Flavio Enei.

Un momento centrale è stato dedicato agli SKYSS Ambassadors, studenti della secondaria delle classi coinvolte nel progetto che hanno illustrato le attività svolte nel corso dell’anno. La mattinata si è conclusa con la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, celebrati con tutti gli onori.

Un progetto che unisce generazioni, scuole e territorio: SKYSS continua a crescere, portando in alto i nostri ragazzi… sempre un passo più vicino alle stelle!