SKYSS, un ponte tra scuole e territorio a Santa Marinella • Terzo Binario News

Grande evento di disseminazione Erasmus a Piazzale della Gioventù

Si è tenuto venerdì 5 giugno il grande evento di disseminazione del progetto europeo SKYSS, che da due anni coinvolge attivamente studenti, docenti e famiglie dell’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù. L’iniziativa, aperta alla cittadinanza e alle scuole del territorio, ha celebrato un percorso di collaborazione verticale e di innovazione didattica che ha reso l’istituto un punto di riferimento nel panorama educativo locale.

Alla presenza delle istituzioni, gli studenti hanno messo in scena il recital “Tra due mondi: la scelta della Terra”, frutto del lavoro congiunto tra scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado. Durante la cerimonia è stato inoltre presentato il plastico del Porto di Ostia Antica, realizzato come attività di Service Learning e donato al Museo del Mare e della Navigazione. A ricevere il lavoro dei ragazzi il Presidente del Polo Civico Museale, Dott. Flavio Enei.

Un momento centrale è stato dedicato agli SKYSS Ambassadors, studenti della secondaria delle classi coinvolte nel progetto che hanno illustrato le attività svolte nel corso dell’anno. La mattinata si è conclusa con la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, celebrati con tutti gli onori.

Un progetto che unisce generazioni, scuole e territorio: SKYSS continua a crescere, portando in alto i nostri ragazzi… sempre un passo più vicino alle stelle!