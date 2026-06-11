"Donne: il tempo e la voce”, performance itinerante al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Il Castello di Santa Severa si trasforma in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per raccontare storie di donne, coraggio e memoria.

Sabato 13 giugno 2026, alle ore 16.15, andrà in scena “Donne: il tempo e la voce”, performance itinerante ideata e interpretata da Agostino De Angelis, che accompagnerà il pubblico in un coinvolgente viaggio attraverso epoche, testimonianze e figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Vivi il Castello di Santa Severa – Estate 2026” e nel più ampio programma di valorizzazione e promozione culturale del complesso monumentale, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di rendere il Castello sempre più accessibile, dinamico e attrattivo per cittadini e visitatori.

La performance propone un percorso culturale diffuso che attraversa la storia del territorio attraverso lo sguardo e le voci delle donne, dal passato fino ai giorni nostri. Un’esperienza immersiva e partecipativa che trova nel borgo antico e negli spazi esterni del Castello il contesto ideale per una narrazione capace di intrecciare memoria, storia ed emozione.

L’evento intende valorizzare il ruolo delle donne nella società, la figura della madre nel percorso di crescita individuale e collettiva, il dialogo tra generazioni e il valore della cultura come strumento di incontro e costruzione della comunità.

Attraverso monologhi ispirati a storie di donne dall’antichità all’età contemporanea, accompagnati da movimenti coreografici e interventi teatrali, il pubblico sarà guidato in un viaggio tra epoche e testimonianze. Partendo da fonti storiche e micro-drammaturgie originali, brevi scene teatrali daranno voce a figure femminili realmente esistite, contestualizzate nel loro tempo, in un equilibrato intreccio tra approfondimento storico, intrattenimento e interazione.

I partecipanti saranno coinvolti attivamente nelle diverse scene e potranno lasciarsi trasportare dall’intensità emotiva delle vicende rappresentate dai personaggi in costume lungo le vie del borgo e negli spazi aperti del Castello.

L’obiettivo della performance è raccontare storie di coraggio, emancipazione e maternità, offrendo al pubblico una riflessione sulle conquiste, le sfide e l’eredità delle donne che hanno contribuito a costruire la nostra storia. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

La mostra dedicata a Marilyn Monroe

Prosegue inoltre la mostra “Happy Birthday to You Marilyn Monroe”, che attraverso oltre cento opere rende omaggio a una delle icone più celebri del cinema mondiale. Marilyn Monroe rivive nello sguardo e nell’interpretazione di artisti contemporanei differenti per stile, linguaggio e sensibilità, dando vita a un percorso espositivo intenso, emozionante e sorprendente.

La mostra si articola in due sezioni principali: da una parte trentasei opere dedicate a Marilyn, tante quanti gli anni della sua vita, commissionate dal curatore Paolo Pancaldi a trentasei artisti contemporanei; dall’altra una straordinaria raccolta di lavori provenienti da collezioni private, realizzati dagli anni Sessanta a oggi, con firme di rilievo come Andy Warhol, Mimmo Rotella, Lamberto Pignotti e molti altri.

Il progetto, ideato e curato da Paolo Pancaldi, storico operatore culturale, è una mostra in continua evoluzione che nel corso degli anni si è arricchita di nuove opere e contributi artistici, rendendo ogni edizione unica.

Visite guidate e apertura della Torre Saracena

Completa l’offerta culturale del Castello la possibilità di partecipare alle visite guidate del Borgo e del Battistero nei fine settimana. È inoltre nuovamente aperta al pubblico la Torre Saracena, visitabile dal martedì alla domenica con accompagnamento dedicato.