Ad Asia Trinetti il concorso “Ennio Galice” 2026 • Terzo Binario News

Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con il “Concorso Ennio Galice”, promosso dall’istituto comprensivo intitolato al compianto docente e artista e riservato alle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado cittadine.

L’atto conclusivo dell’edizione 2026 si è tenuto lo scorso martedì 26 maggio presso la cornice istituzionale dell’Aula Pucci

A fare gli onori di casa la Dirigente scolastica, Prof.ssa Francesca De Luca, affiancata dalla famiglia Galice nelle persone della moglie, Prof.ssa Bianca Moraja, e della figlia Cristina.

Presente anche l’Assessora Stefania Tinti, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale ricordando il significativo contributo artistico, scolastico e sindacale dato alla città da Ennio Galice.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno, sul quale si sono cimentati gli alunni, è stato “Il Mondo nei miei sogni”. Autentico “motore” dell’iniziativa è stata la docente di Arte dell’IC “Ennio Galice”, Professoressa Valeria Musarella, supportata dalla Vice Preside Roberta Gargiulli, con il prezioso supporto dei docenti di Arte delle scuole coinvolte: Arianna Mortellaro e Alessandra La Rosa per la Scuola Galice, Simona Rocchetti e Luca Piccione per la Scuola Don Milani, Fulvio De Mari, Stefano De Fazi e Ambra Murgioni per la Scuola Manzi, Claudia Flamini e Alessandra La Rosa per la Scuola Flavioni.

E così, dopo i saluti di rito, la lunga carrellata di premiazione e presentazione dei vincitori, giovani artisti in erba che hanno ricevuto il meritato applauso del pubblico presente.

Questi i nomi di tutti i vincitori.

Scuola dell’infanzia

vincono le sezioni C-D-E di Via Campania

Scuola Primaria

Classi prime e seconde (elaborato collettivo): vincono la 1A Don Papacchini e la 2A Renato Posata

Classi terze: vince Emanuele Accardo 3C Don Papacchini

Classi quarte: vince Niccolò Vitiello 4B Papacchini

Classi quinte: vince Isabel Mia Togno 5C Papacchini

Scuola Secondaria

Classi prime

3° classificati: Flavia Chiovaro 1C Flavioni e Sofia Mosconi 1H Scuola Galice

2° classificato: Diego Pieri 1B Scuola Galice

1° classificata: Godani Giorgia 1A Scuola Manzi

Classi seconde

3° classificati: Mia Pierosara 2A e Fanciulli Francesco 2B Scuola Galice

2° classificata: Giulia Percussi 2A Scuola Galice

1° classificato: Gabriel Orlando 2B Scuola Galice

Classi terze

3° classificata: Di Guida Penelope 3A Scuola Manzi

2° classificato: Piccione Paolo 3C Scuola Don Milani

1° classificata: Eva Chiara Zoli 3L Scuola Galice

PREMIO GALICE

Vince Asia Trinetti 3F Scuola Galice