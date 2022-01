Sinistra in Comune Anguillara: "La giunta Pizzigallo consente l'edificazione selvaggia" - Terzo Binario News

“Il Consiglio comunale del 30.12.2021 ha fatto un bel regalo di Natale ai possessori di terreni che, in una qualsiasi Zona di PRG, rispondono ai requisiti stabiliti dall’art. 6-bis della L.R. 28/1980.

Costoro infatti potranno edificare senza perdere troppo tempo e senza procedere alla definizione di un piano attuativo,, che è lo strumento esecutivo con il quale il Comune garantisce il bene comune a fronte di interessi privati.

𝗦𝗶 𝗵𝗮 𝗹𝗮 𝗯𝗲𝗻𝗰𝗵𝗲́ 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮 𝗶𝗱𝗲𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝘃𝗿𝗮̀ 𝘂𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲?

NO e non lo hanno neanche i Consiglieri della Maggioranza che, però, hanno votato compattamente il punto 4 all’Ordine del giorno.

I consiglieri di maggioranza, senza esprimere la propria opinione e senza alcun indugio, hanno approvato tale scempio, nonostante i dubbi sollevati dal solo Consigliere di opposizione Enrico Stronati.

Con questo atto non solo non si regola l’espansione edificatoria a macchia di leopardo, ma si favorisce l’interesse privato a discapito di quello pubblico, stracciando di fatto la pianificazione urbanistica comunale in applicazione della Variante al PRG.

E chi non ha votato contrariamente a un simile scempio è connivente.

Torneremo presto sull’argomento con un dettagliato approfondimento, anche perché non sono più tollerabili i colpi di mano operati nei consigli comunali di fine anno e perché non si può dimenticare che l’amministrazione Pizzigallo promise, in campagna elettorale, di ridurre del 40% il volume edificatorio”.

Sinistra in Comune