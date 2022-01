Il Covid non ferma la Befana di Ladispoli - Terzo Binario News

“Il nuovo anno inizia con una serie di eventi che, nel massimo rispetto delle norme anti Covid, vogliono regalare ai cittadini momenti di allegria e spensieratezza nonostante le difficoltà create dalla pandemia”.

Con queste parole l’assessore alla cultura Marco Milani ha annunciato alcune iniziative per bambini ed adulti in programma nei prossimi giorni a Ladispoli.

“Il 6 gennaio – prosegue Milani – presso il Centro di Arte e Cultura, si svolgerà il Mini Festival della fiaba e della favola, con tre appuntamenti imperdibili nell’aula 10, con la lettura di tre bellissime fiabe, per tutti i bambini di tutte le età.

Si celebrerà poi il nuovo anno, l’8 gennaio presso la Parrocchia di Santa Maria del Rosario in via Duca degli Abruzzi alle ore 19.00, con gli Händel Ensamble e Carmen Petrocelli, in un concerto indimenticabile. Nel segno degli spettacoli per i più piccoli e della grande musica inizieremo tutti insieme il nuovo anno”.

Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta su facebook sulla pagina della Upter e su Visit Ladispoli.