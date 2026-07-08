Investe una donna a Montesacro e scappa, pirata preso da Roma Capitale • Terzo Binario News

Nella mattinata di lunedì 6 luglio, nel quartiere Montesacro, in via Vettore, una donna italiana di 67 anni è stata investita da un’auto che, subito dopo l’impatto, ha urtato anche un veicolo in sosta, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare assistenza.

La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata al Policlinico Umberto I. Fortunatamente le lesioni riportate non sono risultate gravi.

Gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale hanno avviato nell’immediatezza una serrata attività investigativa per individuare il veicolo e il conducente responsabile. Grazie ad una rapida ricostruzione dei fatti e ad un’accurata analisi delle immagini, subito acquisite, dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, è stato possibile risalire all’Audi A4 coinvolta.

L’attività investigativa, conclusa nell’arco di poche ore, ha consentito di identificare il proprietario del veicolo, un cittadino italiano di 49 anni, rintracciato lo stesso giorno fuori dal territorio di Roma Capitale.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di fuga e omissione di soccorso, dei quali dovrà rispondere nelle sedi competenti.