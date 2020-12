Simone Assioma riconfermato presidente della Uisp Civitavecchia - Terzo Binario News

Simone Assioma riconfermato presidente della Uisp Civitavecchia. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi, in videoconferenza e in presenza, nell’ambito dei Congressi dei Comitati Territoriali Uisp presso la sede di Via Puglie.

Presenti all’assemblea il vicepresidente della Uisp Nazionale Tiziano Pesce, il responsabile regionale Orlando Giovannetti, il delegato allo sport del Comune di Civitavecchia Matteo Iacomelli, collegati da remoto; presenti in sede il presidente uscente Assioma, la segretaria generale Alessandra Baghini, il responsabile di amministrazione Fabio Corti oltre che la Direzione intera, il Consiglio Uisp Civitavecchia e gli associati.

Dopo il dibattito è avvenuta la votazione che ha visto la conferma di Assioma al vertice dell’ente sportivo di propaganda, lui che nell’elezione precedente prese il posto di Mario Farini.

“Sono onorato di essere stato rieletto presidente della Uisp Civitavecchia – dice il diretto interessato – e nei prossimi quattro anni lavoreremo per innovare, migliorare e continuare a essere sempre di più un punto di riferimento per tutto il mondo dello sport del comprensorio. Uniti affronteremo le avversità e ci proietteremo verso il rilancio dell’intero settore sportivo>.

Nella relazione, Assioma ha posto l’accento sui quattro anni precedenti, contraddistinti dal Covid negli ultimi mesi ma anche dal Vivicittà, Giocagin, Summerbasket, le Farfalle della ginnastica ritmica, la pallavolo mista, il progetto sociale Capitan Uncino, Bicincittà, le domeniche ecologiche, la Difesa in Rosa, la Festa dello Sport e le due edizioni del memorial Farris al pattinodromo di Ladispoli.

A completamento del nuovo consiglio direttivo ci sono Lucilla Accardo, Cinzia Maria Angeloni, Micaela D’Andrea, Doriana De Pasquale, Renato Pacifico, Mariangela Puddu, Ennio Sagnotti e Sara Tosi. Un direttivo a forte trazione rosa. “Durante il Congresso – precisano da via Puglie – ci sono stati numerosissimi interventi, commossi, per ricordare la figura dello storico presidente Mario Farini, vera anima pulsante della Uisp cittadina e a cui la sede è stata intitolata.