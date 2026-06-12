Sicoi, Adsp, eGuerrucci premiate in Regione per “Luoghi di lavoro che promuovono salute: la Rete Lazio WHP si presenta” • Terzo Binario News

In occasione dell’evento “Luoghi di lavoro che promuovono salute: la Rete Lazio WHP si presenta”, svoltosi oggi presso la Sala Tirreno della Regione Lazio e realizzato nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione (PRP), hanno ricevuto l’attestato di riconoscimento di “Luoghi di lavoro che promuovono salute” le seguenti aziende operanti nel territorio della ASL Roma 4 : Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, Mario Guerrucci SRL e SICOI SRL Società Benefit.

Il riconoscimento è stato conferito per l’impegno dimostrato nell’attuazione delle buone pratiche previste dal programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute” del PRP, finalizzate alla promozione di corretti stili di vita e della salute negli ambienti di lavoro.

Questo importante risultato è stato reso possibile grazie al prezioso supporto e all’attività di coordinamento della Referente ASL Roma 4 del programma, afferente al Servizio PreSAL, Dott.ssa Angela Anna Cramarossa, che ha accompagnato le aziende nel percorso di adesione e nello sviluppo delle attività previste dal programma.

“L’auspicio – sottolinea la dott.ssa Cramarossa – è quello di proseguire il percorso intrapreso, consolidando i risultati raggiunti e favorendo nuove adesioni da parte delle aziende del territorio, nella consapevolezza che la promozione della salute nei luoghi di lavoro rappresenta un valore strategico e un obiettivo fondamentale per una tutela complessiva dei lavoratori e per la crescita dell’intera organizzazione aziendale”.