Lni Civitavecchia in mostra al Trofeo Uniqua 2026 di Cesenatico • Terzo Binario News

Si è concluso a Cesenatico il Trofeo Uniqua 2026, regata della classe 420 e ultima prova valida per le selezioni ai Campionati Mondiali ed Europei. L’evento, ospitato dal Circolo Nautico Cesenatico in collaborazione con il Circolo Vela Cesenatico, ha messo alla prova i migliori equipaggi giovanili in tre giorni di regate intense.

Oro assoluto per l’equipaggio Open di Matteo Mioni e Noah Samuel Barbiero, della Società Velica Barcola e Grignano.

La Lega Navale Italiana Sezione di Civitavecchia si conferma protagonista: l’equipaggio U17 femminile composto da Marga Scotti e Chiara Cosenza ha conquistato un ottimo terzo posto di categoria. Davanti a loro, prime U17 donne Costanza Tomasin e Vittoria Di Martino della SVBG, seguite da Sabrina Italia Celozzi ed Elisa Gallo del CN Posillipo

Un risultato che premia il percorso di crescita agonistica intrapreso dalla Sezione. Il direttore sportivo Vincenzo Losito, responsabile della squadra 420, e il presidente Dario Iacoponi, insieme a tutto il direttivo, stanno portando avanti un progetto ambizioso: rafforzare la parte agonistica dello sport velico. I frutti si vedono non solo con i grandi risultati tecnici ottenuti a Civitavecchia, ma anche fuori casa.

Sta nascendo e crescendo un piccolo vivaio grazie alle nuove attività della classe 420, che oggi rappresenta uno dei motori sportivi della Lega Navale di Civitavecchia. Il terzo posto di Scotti e Cosenza in una regata di selezione per Mondiali ed Europei è la conferma che il lavoro impostato sta andando nella direzione giusta .