Si perdono a Tolfa, coppia di romani ritrovata dai pompieri - Terzo Binario News

Alle ore 17:30 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in località “Piandangeli” comune di Tolfa per ricerca persone.

Una coppia romana sulla quarantina, nell’ambito di una escursione, ha perduto l’orientamento e non riusciva più a trovare la via del ritorno.

Spaventati anche a causa dell’approssimarsi del buio, hanno allertato i soccorsi comunicando le coordinate geografiche del punto in cui si trovavano, alla sala operativa.

I VVF poco dopo essere giunti sul posto, sono riusciti ad individuare la coppia con l’ausilio di un GPS e tecniche TAS (topografa applicata al soccorso). Hanno poi trasportato con un automezzo (VF) fuoristrada i due in zona sicura. Entrambi in buone condizioni ma spaventati per l’accaduto.