Si perde fra Pian della Carlotta e Tolfa: partite le ricerche di un anziano - Terzo Binario News

I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono attualmente impegnati per ricerca a persona in zona pian della Carlotta, al confine con Tolfa.

Alle 20 si è messa in opera la macchina del soccorso.

Un uomo anziano riferiva al figlio di non riuscire a trovare la via per la sua autovettura, girando a vuoto in mezzo alla boscaglia.

Il figlio ha chiesto soccorso e sul posto sono arrivati gli uomini della caserma Bonifazi che sono tuttora in operazione con l’ausilio di strumentazione TAS, topografia applicata al soccorso, per individuare l’anziano signore.

Sul posto ci sono anche i Carabinieri di Tolfa.