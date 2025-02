Si Ladispoli sulle strade malmesse: "Nonostante la propaganda, non è stato sistemato un solo marciapiede" • Terzo Binario News

“Dove sono finiti i cori da stadio per i km di asfalto, da 3 milioni di euro, di cui l’amministrazione Grando si era vantata per mesi?

Solo due settimane fa, Sinistra Italiana Litorale Nord ha scritto alle ditte incaricate dei lavori sulla fibra ottica, al sindaco, vicesindaco e assessore, affinché le strade venissero riparate.

Sapete come è andata a finire? Nessuna risposta!

Negli ultimi 10 giorni, le strade di Ladispoli sono diventate un colabrodo: decine di buche, ovunque, non segnalate, e mai riparate. Addirittura, su via Amalfi, sono state coperte di terra!

Un Comune che spende migliaia di euro per frecce tricolori e concerti di capodanno, non riesce a mettere in bilancio una sacchetta di asfalto per coprire le buche!

In ultimo, una buca profonda alcuni metri che promette di diventare una voragine, nel tardo pomeriggio di martedì, si è aperta all’incrocio tra via Parigi e via Madrid.

Tratto di strada che da anni è luogo di altrettante buche e allagamenti, proprio dinanzi l’ingresso di un parco pubblico dove tanti bambini vanno a giocare.

L’amministrazione Grando vuole forse educare alla malagestione della cosa pubblica anche il futuro elettorato?

In ultimo, nonostante l’asfissiante propaganda sul nuovo asfalto, pista ciclabile e abbattimento delle barriere architettoniche (ancora su carta), ad oggi non è stato rifatto neanche un marciapiede: una città, che con questa amministrazione, decisamente non riesce a fare un passo avanti!”

Si Ladispoli