Lavori alla videosorveglianza di Civitavecchia a piazzale degli Eroi, via Zara e largo Plebiscito • Terzo Binario News

Partiranno domani i lavori per il potenziamento del sistema di videosorveglianza nelle aree di Piazzale degli Eroi, Via Zara e Largo Plebiscito. L’intervento, che prevede l’installazione di nuove telecamere in punti strategici della città, risponde alla necessità di rafforzare il controllo del territorio e prevenire fenomeni di microcriminalità e degrado urbano, in particolare nelle ore serali.

Il progetto si inserisce nel percorso di miglioramento della sicurezza urbana avviato dall’Amministrazione comunale e mira a garantire una maggiore tutela sia per i cittadini che per le attività commerciali presenti nel centro storico.

“L’installazione delle nuove telecamere rappresenta un passo concreto verso una città più sicura e vivibile”, ha dichiarato il sindaco Marco Piendibene. “Con questo intervento vogliamo migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini, assicurando maggiore controllo nelle aree più frequentate della città, soprattutto in prossimità della ZTL e delle zone ad alta affluenza.”

Sulla stessa linea l’assessore all’ambiente con delega al decoro urbano Stefano Giannini: “Questo potenziamento della videosorveglianza ci consentirà di contrastare più efficacemente episodi di vandalismo, sosta irregolare e altri comportamenti incivili, preservando il decoro e la sicurezza del centro storico. Un’azione necessaria per rispondere alle esigenze di residenti e commercianti, soprattutto in una città che punta a migliorare la propria accoglienza turistica.”

I lavori prenderanno il via il 20 febbraio e si concluderanno nelle prossime settimane, permettendo così l’entrata in funzione del sistema rinnovato in tempi brevi.