Si Ladispoli: "Anche quest'anno, con incredibile precisione temporale, torna l'escherichia coli nei nostri mari" • Terzo Binario News

“Casi di dissenteria e corse al pronto soccorso (spesso ai danni dei bambini) dei frequentatori delle nostre spiagge, ci dimostrano un malfunzionamento dei depuratori.

Un odore di fogna a cielo aperto, in realtà, che accompagna tutto l’anno la vita dei cittadini, da via Roma fino a Piazza Domitilla e oltre.

Le spiagge, sempre più erose dal mare, sono una contraddizione rispetto all”aumento di turisti di cui ogni estate sentiamo parlare dall’amministrazione.

Turisti mordi&fuggi, strade utilizzate come campeggi per camper e tir, ci dovrebbero far riflettere sulla qualità del turismo che la città, negli ultimi anni, offre.

Altro che Festival e Biennali: la fuga estiva fuori porta, di una sola giornata, rimane la soluzione più “economica” per chi vuole recarsi al mare, disposti a tutto pur di godersela.

Situazioni che si ripetono ogni estate, sembrano ormai frutto di una regia teatrale con colpo di scena finale.

Si parla di sabotaggi contro la città, come se Ladispoli fosse davvero il centro nevralgico del turismo mondiale, l’opposizione incalza e attacca, mentre nuove rilevazioni sulla qualità dell’acqua dimostrano che è tutto regolare.

Sceneggiature sempre meno casuali e film già visto.

Colpi di scena? Il mare fa schifo, i servizi non esistono: questa è la Ladispoli dell’amministrazione Grando, a cielo aperto.

Sinistra Italiana-AVS Litorale Nord ha in mente un’altra città e un altro modello di turismo: risorse per il territorio, benessere per i cittadini, condivisione di esperienze, rispetto dei turisti.

Ladispoli, un posto dove ritornare e non dal quale scappare!”