Si inaugura la scala dell'ex fungo a Santa Marinella • Terzo Binario News

Venerdì 14 novembre alle ore 11:00 il sindaco Pietro Tidei inaugura l’apertura della scalinata di via della Repubblica.Il Primo Cittadino ha infatti emesso ordinanza di apertura e di fine lavori della gradinata dell’area di parcheggio “Ex Fungo”, sottoposta a intervento di rifacimento e messa in sicurezza.

Come già annunciato nei giorni scorsi dal Sindaco e dall’assessore ai LL. Pp Andrea Amanati, i lavori sono terminati e stanno giungendo a compimento anche gli interventi che hanno riguardato il muro di contenimento, così che l’intera area sarà completamente fruibile,“Torna alla città la scalinata che conduce al parcheggio e che necessitava di sistemazione urgente- ha affermato il sindaco Tidei- Sono stati realizzati nuovi gradini e nuovi rivestimenti antisdrucciolo.

E’ stato sostituto il corrimano, provvisto ora di pannelli in vetro antisfondamento. Sono stati inseriti segna passi luminosi e nell’insieme il manufatto è completo e sicuro. A giorni termineranno anche i rivestimenti del muro di contenimento con i materiali che rispetteranno le indicazioni della Soprintendenza”, ha spiegato il Primo cittadino.Soddisfazione dell’Amministrazione Comunale ed in particolare del vicesindaco Amanati che ha seguito le operazioni di realizzazione.

“Si è trattato di un lavoro di manutenzione straordinaria, che in queste settimana ha potuto creare dei disagi agi utenti del parcheggio, che ringrazio per la pazienza. Erano interventi necessari per motivi di sicurezza”, ha commentato Amanati.“Invito i cittadini a partecipare all’inaugurazione dell’apertura della scalinata. Ricordo inoltre che sono in programma altri progetti che interessano l’intera area Ex Fungo, parcheggi e passaggi pedonali, che contiamo di poter realizzare a breve. Quello che andremo a inaugurare , è solo il primo step di un progetto più ampio e atteso da troppo tempo ”, ha concluso Tidei.