La Gubetti sui rifiuti a Cerveteri: "Nessun fondo perso perché non destinato alla riduzione delle tasse" • Terzo Binario News

Negli ultimi giorni è stato pubblicato un post che accusa il Comune di Cerveteri di non aver partecipato a un bando regionale sui rifiuti, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe perso fondi utili a ridurre le bollette dei cittadini.

A tal proposito, la Sindaca Elena Gubetti intende chiarire: “È giusto che i cittadini abbiano informazioni corrette.

Il bando della Regione Lazio finanziava progetti per migliorare il servizio di raccolta differenziata — come nuovi cassonetti, sistemi informatici e centri di raccolta — ma non prevedeva in alcun modo una riduzione automatica delle tariffe per i cittadini. Non era, quindi, un finanziamento destinato ad abbassare la TARI o la TARIP”.

Gubetti sottolinea inoltre che non tutte le opportunità di finanziamento producono benefici diretti sulle tariffe: “Alcuni bandi, come questo, sono pensati per introdurre innovazioni tecnologiche o per migliorare i sistemi di raccolta, ma non generano un risparmio immediato per le famiglie. È importante distinguere tra ciò che migliora il servizio e ciò che riduce i costi.”La Sindaca ribadisce l’impegno dell’Amministrazione nel lavorare con serietà e trasparenza: “Ogni opportunità di finanziamento viene attentamente valutata dai nostri uffici tecnici. Le nostre scelte non si basano su slogan o comunicati estemporanei, ma su analisi tecniche che tengono conto dei rischi, dei benefici e degli effetti sulle tariffe. Preferiamo agire con responsabilità, piuttosto che inseguire risultati apparenti.”A conferma di questo impegno, il Comune di Cerveteri ha partecipato con successo a diversi bandi negli ultimi mesi, ottenendo finanziamenti concreti per migliorare i servizi ambientali e la qualità della vita dei cittadini:Campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare – contributo da parte di CMRC di €28.000,00, destinato alla realizzazione di un cortometraggio e di materiale informativo per promuovere comportamenti virtuosi.Bando ANCI–COREVE per la raccolta monomateriale del vetro – finanziamento di €193.601,80, utilizzato per una campagna di sensibilizzazione e per l’acquisto di nuovi mastelli, così da migliorare la qualità e la quantità della raccolta del vetro.Sistemazione del Centro Comunale di Raccolta – contributo di €20.000,00 per il rifacimento del viale di accesso, progetto ora inserito in un più ampio intervento che prevede anche il completamento di alcuni impianti.Inoltre, per contrastare il fenomeno delle discariche abusive, l’Amministrazione ha potenziato il sistema di videosorveglianza sul territorio, grazia al contributo di € 20.000 da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale, installando nuove telecamere per individuare e sanzionare chi abbandona i rifiuti e deturpa il nostro territorio.“Si tratta di azioni concrete – conclude la Sindaca – che dimostrano come Cerveteri partecipi ai bandi davvero utili, che portano risultati tangibili e migliorano la vita dei cittadini. Continueremo a lavorare ogni giorno per rendere la nostra città più pulita, sostenibile e rispettosa dell’ambiente.”A intervenire è anche l’Assessore al Decoro e all’Ambiente, Alessandro Gnazi, che evidenzia il lavoro quotidiano portato avanti sul territorio: “Negli ultimi mesi abbiamo intensificato i controlli contro gli abbandoni e le discariche abusive, installando nuove telecamere e rafforzando la collaborazione con la Polizia Locale. Ma non ci siamo fermati qui: stiamo lavorando anche sul fronte della sensibilizzazione, perché la pulizia della città dipende dal comportamento di tutti. Abbiamo promosso campagne di sensibilizzazione per costruire una coscienza civica diffusa.”